See taim meenutab meie talvist mustikapuhmast, mille rohelistel raagudel on kollased mummud. Siiski pole ta mingi õistaim, sest need kollendavad asjandused on hoopiski eoslad. Niisiis on tegu eostaimega, mille nimeks harilik raagraigas ehk Psilotum nudum.