Algul võib tunduda, et purgiklõpsudest ei ole võimalik midagi asjalikku meisterdada, kuid see pole nii. Nagu näha, saab uhke ja omanäolise käekoti valmistada just nimelt alumiiniumist joogipurkidel olevatest klõpsudest. Lase aga idee jooksma ja näpud väledalt liikuma ning nii need esemed valmivad!