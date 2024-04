Ohutus ja pikk eluiga: ületalve seisnud grilli tuleb kevadel korralikult hooldada

„Talv tuleb ikka ootamatult ning kui sügisel unustada grilli sisse tuhk, siis kogub see eriti hästi niiskust. Keraamilised grillid nõuavad muidu väga vähe hooldust ja võivadki õues katte all seista, aga ühtlasi on nad õhukindlad, mis loob soodsa keskkonna hallituse tekkeks. Seepärast peaks pikema seismise puhul jälgima, et grilli õhuavad oleks avatud ja keskkond ei oleks umbne,“ lisas Ojarand.

„Olenevalt kasutusaktiivsusest peaks keraamilist ehk kamado grilli põhjalikumalt kord-kaks aastas puhastama. Hooldus on lihtne, sest suures plaanis on keraamiline grill isepuhastuv. Kevadel tuleks kõigepealt lihtsalt vana süsi ja tahm välja võtta, grill küdema panna, restid kuumaga puhtaks põletada ning grilliharjaga üle lükata. Müüakse ka spetsiaalseid puhastuskomplekte, rasvaleotusaineid ja keraamikakreeme, millega pinnad eriti läikima lüüa. Malmrestid ja ka -pannid tuleks regulaarselt õlitada, muidu lähevad need rooste. Kui suurem puhastus on tehtud, siis võiks grilli, olenemata tüübist, iga kord peale kasutamist kuumaks kütta, kaane sulgeda ja lasta 5 – 10 minutit puhtaks põleda,“ selgitas naine.

Üldine seisukord

Grillikeskuse spetsialisti sõnul peaks kevadel üle vaatama ka grilli üldise seisukorra. „Keraamilised grillid peavad vastu aastakümneid ning sisuliselt ainsad kuluosad, mis saavad palju kuuma ning ka mehaanilisi vigastusi ja võib vajada vahetust, on keraamilised deflektorkivid. Kui mõnes kivitahvlis on silmaga nähtav mõra või kahjustus, siis tuleks detail välja vahetada. Vahest tekib keraamilisele grillile mehaanilisi vigastusi ja värvikahjustusi ning need kohad peaks spetsiaalse värvi või lakiga üle käima. Osadel grillidel on selline komplekt kohe ostes ka kaasas,“ lisas spetsialist.

„Gaasi-, söe- ja keraamiliste grillide puhastamise juures on üks oluline erisus – keraamilist grilli ei tohi traatharjaga puhastada, see kahjustab pinda.“