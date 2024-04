FOTOD | Luisa Rõivas: ma ei kuulnud rindel kordagi, et võitlejad oleks alla andmas!

„Ukraina võitlejad olid meie külastuse üle positiivselt üllatunud ning tänulikud nii toetuse kui vabatahtlikega koos viidud abi eest. Kuude kaupa kahuritule all veetes on oluline teada, et nad ei ole oma võitluses üksi,“ sõnab Luisa Rõivas.

„Emotsionaalselt on raske mõista, kuidas saab üks naaberriik hävitada nii palju elu. Terveid linnu ja asulaid ju sisuliselt enam pole,“ kirjeldab ta. „Tuhandete kilomeetrite kaupa on linnad surnud. Raske on vaadata lapsi mänguväljakutel mängimas kui tead ja kuuled, et 15-20 km kaugusel toimub aktiivne sõda. Raske on mõelda, et kõike, mida on aastate jooksul inimesed loonud, tuleb uuesti alustada, kui üldse on kus või kellega seda teha.“