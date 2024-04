Hoiatus, levib uus petuskeem! Ohvritel palutakse sularaha viia pakiautomaati või kulleri kätte

Peagi sai inimene uue kõne, kus helistaja tutvustas end politseinikuna ja väitis, et eelmises kõnes rääkis avaldaja petturitega. Et väljastatud andmeid ei väärkasutataks, paluti inimesel oma kontolt sularaha välja võtta ja viia see Omniva pakiautomaati. Kannatanu, 69-aastane naine pani pakiautomaadi kappi 10 000 eurot.