„Lavale tulek on inimese sünd, lavalt lahkumine surm.“ Jaan Tooming saadetakse täna viimsele teele

„Kaupo ja Lembitu“ proovis 2019. aastal olen üles kirjutanud Sinu öeldu: „Ainult idioot ei taha igavesse ellu.“ Ja sealsamas oled öelnud, et Sina lähed põrgu. Peast käis läbi, et selle Jürka juurde, kes Põrgupõhjal maa peal õndsust otsis. Müstik Sa olid!

Uku Masingul on luuletus „Valge laeva laul“ ja seal read: „Mõttedki muutuvad pääsusulgedega ehitud nooliks.“ Me laulsime seda terve Ugala teatriga Su lavastuses „Rahva sõda“. Mõtted kui nooled ja pruuniks põlenud silmad...

Jäid kuuekümnendatel alanud teatriuuenduse meestest peaaegu viimaseks mohikaanlaseks. Arvan, et need, kes tolle aja etendusi nägid, on kõike näinud. Ma ei arva, et seda öeldes üle pingutan. Iga uus on ju unustatud vana ja see oli helge aeg, kõik kunstid õitsesid.

Miskipärast, miks, ma ei mäleta, aga see lugu publiku ette ei jõudnudki. Sõnad on meeles ja Sinu viisidki. Nüüd on neil minu jaoks veel suurem tähendus kui siis. Tänu Sulle kaasas nad on.

Ja siis Sa laulsid eest ja meie järele: „Elu kaduv, varsti surm, vale endast pühi välja! Libekeelseid ära kuula, õpetajat usalda, sest aeg on käes, jah, on käes! Lõbudesse ära visku, pääsemise peale mõtle, sest aeg on käes, jah, aeg on käes.“

Nüüd ma juba tean, et kuni on surnutest mõtlejaid, seni on nad elus.

Selles lavastuses Sa jätsid kõik surnud lavale elavate sekka edasi tegutsema. Tegid seda nii, et noor poiss, kes unistas armastusest ja näitlejaks saamisest, hakkas mõtlema, kui palju need, kes enam tagasi ei tule, me elavate tegemisi mõjutavad.

Me tegime proove Eesti Rahva Muuseumis. See oli Sulle nii tähtis. Sa ütlesid seal, et teatris on teatrivaimud, ERMis on koos terve Eesti rahvas ja seal meie esivanemate vaimud. Ütlesid, et esivanemad tänavad meid südamest. Ja et kui näitleja usub endasse, mitte osasse, on ta diletant.

Me mängisime Su mõtte kohaselt esivanemate kojas esivanemate lugu. Otsisime – nagu Sinu lavastustes ikka – oma vaime koos ja eraldi.

***

Kui ma noore näitlejana Ugalas Sulle mingit oma armuvalu kurtma tulin, siis Sa plahvatasid: „Ma ei ole su isa ega õpetaja, ma olen lavastaja!“ Nüüd, kui ma kord juba vana mehena Su juures istusin, mõtlesin sellele tookord haiget teinud tõdemusele uuesti. Nüüd Sa ütlesid mulle, et oled terve elu olnud oma loomingulistes eneseotsingutes üksi.

Me rääkisime sõpradest. Ütlesid, et Sul pole kunagi sõpru olnud; et olid aktiivne suhtleja vaid siis, kui lavastasid. Kui oli lavastuse ettevalmistamise ja eneseharimise aeg, siis Sa suurt kellegagi ei sõbrustanud. Tõsi, Ugala ajal Sa paar korda proovisid meiega koos viina visata, olid rõõmus ja ülemeelik. Aga see ei hakanud sulle külge, tüütas ja ilmselt ka kulutas, nii et joomakaaslast Sust tõesti kellelegi ei saanud.

Ja sealsamas ERMi proovis ütlesid: „Lavale tulek on inimese sünd, lavalt lahkumine surm.“ Oh kui mitu korda ma elu jooksul läksin Sinu juurest ära, arvasin isegi vahel, et olen targem. Ja oh kui mitu korda ristusid me teed ikka ja jälle. Kuni selle teadmiseni, et loetud tarkus tarkuseks, Sa olid – vaatamata sellele, et punnisid sildistamise vastu – inimeseks olemise ÕPETAJA.

***

Ütlesid Uku Masingu Eesti kõige targemaks meheks. See oli see, mis jäi kogu Sulle antud ajaks. Sinu „Põrgupõhja“ lavastuses oli sees kosmos ja argipäev. Seal oli tegev see kaval kurjus, mis ka praegust aega iseloomustab. Sa olid mitmeis asjus oma aja arusaamistest ees, oskasid kuni viimaste päevadeni näha kaugemale kui tavaline inimene.