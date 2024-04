Klišeed Ida-Viru kui narkomaakonna kohta levitavad need, kes pole siin käinud. Kunagi võis Ida-Virus süstivaid narkomaane tõesti enam olla kui muudes paikades, aga majandusliku heaolu kasvuga on muutunud narkootikumid ja tarvitajad. Praegust tarvitajat tänaval üldjuhul ära tunne, ei saa aru, kas on laksu all või mitte.