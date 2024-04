Jahimehed avavad suu: ulatuslik ja jultunud salaküttimine on käinud aastaid, kahju on tohutu

Maalehega rääkinud mees on enda kinnitusel püüdnud seda infot keskkonnaametile edasi anda. „Ma olen korduvalt keskkonnaameti infoliinile helistanud, et mingi kahtlane tegevus toimub. Huvi oli kesine ja suhtumine umbes selline, et mis te tülitate,“ räägib ta.

Me ei ütle, mis on tema nimi, aga artikli autor teab seda. Selles loos avaldatu on vaid osa infost, mis meile usaldati. Olemas on konkreetsed nimed, kirjeldused, sündmuskohad.