Halduskohus peatas ajutiselt kevadise hanejahi ja kaasas menetlusse 129 põllupidajat

Kohus peatas 1. aprillil Keskkonnaameti korralduse täitmise ajutiselt kuni 30. aprillini, et ära kuulata ka teiste menetlusosaliste seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse osas. Seega sel perioodil ei ole lubatud pidada hanejahti Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal ja Tartumaal korralduses nimetatud põllumassiividel. Kohus otsustab esialgse õiguskaitse üle lõplikult peale 15.04.2024, kuid enne 30.04.2024.

Menetlusse kaasamine

Halduskohus otsustas kaasata menetlusse 129 põllupidajat. Kuna antud kohtuasjas võidakse otsustada põllumassiivide omanike või rentnike õiguste ja kohustuste üle, siis leidis kohus, et nad tuleb kolmandate isikutena menetlusse kaasata.

Kohus palub kõikidel, kellele on menetlusse kaasamise määrus edastatud seda kohtule kinnitada. Kõikidel menetlusse kaasatutel on õigus esitada seisukoht Eesti Ornitoloogiaühingu esialgse õiguskaitse taotlusele hiljemalt 15.04.2024 ja seisukoht Eesti Ornitoloogiaühingu kaebusele hiljemalt 30.04.2024.

Halduskohus tõi ka välja, et kuna kaasatud isikuid on 129, oleks menetlusökonoomia põhimõttest lähtudes mõistlik, kui neil oleks ühine esindaja, kellele avaliku e-toimiku kaudu dokumendid kätte toimetada. Seetõttu tuleb kõigil, kes antud kohtumenetlusse kaasati teatada, kas ühine volitatud esindaja või menetlusdokumente vastu võtma volitatud isik.

Kohus rõhutab, et põllupidajatel ei ole kohustust esitada seisukohta kaebusele ega esialgse õiguskaitse taotlusele, vaid see on nende õigus ja võimalus. Nii näiteks võivad nad esitada ühise seisukoha koos Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga, kellelt kohus ka palus oma seisukohta.