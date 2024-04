Ühekordsete e-sigarettide müük tahetakse keelata, kuid must turg ei kao: „Lastel on tekkinud hobi, millega teenib hästi“

„Mu 15aastane poeg õpib Brüsseli külje all Overijses katoliku koolis ja tema väitis, et klassis on vaid kaks last kahekümnest, kes pole veipinud. Kooli lähedal on kahtlase väärtusega ajalehekiosk ja sealt pidavat kõike saama. Ilmselt saavad noored e-sigarette ka internetist. Samuti müüvad neid omavahel,“ valgustab Eesti Kool Belgias juhataja ja loodusgiid Kairit Kolsar.