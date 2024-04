„Poiss väänas kõhklemata turvatöötaja käe välja.“ Laste vägivaldsed poevargused on järsult sagenenud

„Saan tuua kaks kriipima jäänud näidet viimastest nädalatest. Ühel juhul pidasid turvatöötajad kinni 12-aastase tüdruku, kes oli kahjuks neile juba tuttav – ta oli poodidest järjepidevalt varastanud ja teda sai paraku pidada juba elukutseliseks vargaks. Kinnipidamisel ründas tüdruk turvatöötajat, lõi teda käte ja jalgadega. Andsime tüdruku nõuetekohaselt politseile üle, aga on ju selge, et see noor inimene ei vaja karistust, vaid hoolt ja abi,“ rääkis Aia.

„Kõhklemata haaras poiss naissoost turvatöötaja käest ja väänas selle välja nii, et turvatöötaja vajas arstiabi. Varastatava kauba täpne tüüp viitab, et ta ei üritanud seda näpata poisikeste alkoholiproovimiseks, vaid tõenäoliselt kellegi korraldusel ja mustal turul edasimüümiseks. Halvimal juhul on see põhikooliealine noormees juba osa kuritegelikust võrgustikust ja nähtavasti harjunud kasutama ka vägivalda,“ kirjeldas Aia.