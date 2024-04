Tema abikaasa, kes töötas pikka aega restoranis, on täiesti teisel seisukohal. „Rakvere on kokapealinn, on seda alati olnud. Lihtsalt varem ei ole reovett nii põhjalikult uuritud. Õudne üllatus küll nüüd.“

Restoranis töötades nägi ta kohe ära, kes on laksu all. „Ainult teed ostavad, endal silmad suured, suu tõmbleb, krigistavad hambaid. Ei näe adekvaatsed välja, on sellised ärevil, aga teest sa niimoodi imelikuks ei lähe ju. Rakveres on kogu aeg kõva äri olnud, eluaeg on nii olnud.