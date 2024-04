Setode ühistöö tõi köögiviljakasvatusse mitu miljonit eurot

„Setomaal peame olema leidlikud,“ tõdes tuntud mustasõstrakasvataja ja mahetootja Margus Timmo. Ta selgitas, et kuna talunikel on siinkandis vähe maad, aga see on väga viljakas, siis peavad nad neilt vähestelt maalappidelt võimalikult suurt tulu saama. Tulukuse aga toob ainult ühistegevus ja koostöö.