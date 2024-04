LUGEJATE FOTOD | Rästikud ja nastikud on päikseliste ilmadega liikvele läinud

Talveunest ärgatakse märtsis ja aprillis, olenevalt ilmast. Madude kehatemperatuur langeb talvitudes nulli lähedale ja seetõttu on kevadel ärgates ülimalt oluline, et nad saaksid ennast päikese käes n-ö üles laadida ning kiiresti toitu hankida, kirjutab Loodusajakiri.

Eesti ainuke mürkmadu on rästik. Täiskasvanud rästik kasvab kuni 80 cm pikkuseks. Ta on kergesti äratuntav seljal asuva siksaki näol, kuid samas võib mõne rästiku selg olla tume ja ilma iseloomuliku siksakita. Kindel nastikul ja rästikul vahet tegemise tunnus on nastiku kollased laigud kuklal – kui neid ei ole, on tegu rästikuga.