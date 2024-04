KURB SAATUS | Kongos talvitunud Eesti öösorr pisteti seal kohalike poolt nahka

Kui aastasadu tagasi olid väikesed linnud lisavalguallikas, siis tänaseks on see tegevus jätkuvalt mõnes euroopalikumas riigis, nt Maltal ja Küprosel, säilinud kultuuripärandi osana. Samas peab arvestama, et mitmetes Aafrika riikides ja eelkõige Kongos DV-s, on parasjagu üks maailma ulatuslikemaid näljahädasid ning seal kandis võib olla tegu ka tänapäeval olulise toidulisaga. Kui üldiselt räägime selles kontekstis väiksematest värvulistest, siis selle juhtumi korral oli tegemist öösorriga, kes kuulub öösorriliste seltsi.