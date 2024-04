Üllatavad seosed: kuidas Jaan Tätte ja Tõnis Mägi meie elu mõjutavad?

Kaks laulude tegijat on lähiminevikus tähistanud oma juubelisünnipäeva kontserdiga. Tõnis Mägi (75) andis ühe kontserdi Tallinnas, Jaan Tätte (60) tegi Eesti tuuri. Need kontserdid panid mõtlema ja tundma, kuidas võivad laulud mõjutada me elusid. Miks just nende meeste laulud?