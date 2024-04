Ekspertide sõnul on kevadised üleujutused saavutanud just läänerannikul oma haripunkti ning veetase on tõusnud rekordkõrgusteni. Samas on tõus veel mitmel pool käimas, eriti Kesk- ja Põhja-Pohjanmaal, aga ka Karvianjoki jõgikonnas Satakuntas.