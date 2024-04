Kellest saab tänavu aasta põllumees?

„Põllumajanduse olukorrast jääb kohati üsna must pilt ja kindlasti ongi väga raske, see aga ei tähenda, et poleks palju tublisid inimesi, kes suudavad hästi nii maamajandust edendada kui ka oma ettevõtmisi arendada, oma kodukanti ja kogukonda panustada,“ tõi esile Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. Lisades, et piisavalt tunnustust pole neile inimestele selle eest kunagi.

„Ma loodan, et tänavu on kandidaatide seas ka rohkem nooremaid inimesi, sest põlvkondade vahetus on põllumajanduses päris selgelt käimas,“ ütles Riikoja.

„„Aasta põllumehe“ konkurss on suur tunnustus. Juba see, et sind konkursile esitatakse, on omaette väärtus,“ kinnitas aasta põllumees 2023, lihaveisekasvataja Airi Külvet Jõgevamaalt.

Ta arutles, et paljud puiklevad, kuna leiavad, et nende ettevõte ei ole nii edukas, ilus ja hea, et seda sobiks konkursil näidata. „Aga mõelge, kui teid on konkursile esitatud, siis see ettevõtmine on oluline,“ innustas Airi Külvet põllumehi aktiivsemalt osalema.

Toidutootjad vajavad eeskujusid

„Sektorile on väga oluline, et saaksime esile tõsta väljapaistva inimese ja ettevõtja, kelle tegemistest saavad eeskuju võtta ja kelle järgi joonduda ka teised põllumajandustootjad,“ märkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Ants Noot.

„Ka keerulisematel aegadel vajavad inimesed tunnustust,“ rõhutas Noot. Lisades, et konkursil võiks ikka olla esindatud iga põllumajandusvaldkond – kõik on väga oodatud.

Ettepanekud palume saata Maalehe toimetusse märgusõnaga „Aasta põllumees“ või e-postiga silja.lattemae@maaleht.ee.

„Praegune aeg on põllumajandustootjatele pea igas valdkonnas raske, teadmatust on palju ja pikka plaani üha keerulisem teha,“ tõdes konkursi žürii esimees, aasta põllumees 2020 Kaja Piirfeldt.

„Ometi on põllumeeste peamine töö jätkuvalt toidutootmine ja kõik inimesed soovivad süüa. Oluline on näidata, kui tähtis on põllumeeste roll mitte ainult toidutootjana, kogukonna elushoidjana ja tööandjana, aga ka riigikaitse tagamisel taristute ja tehnika haldajana ning autonoomsete keskuste peremehena,“ tõi Piirfeldt välja.