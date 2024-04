Läinud talv oli kodutiigi vähkidele hukutav

Jääst vabanenud tiigis ilmnes, et vähiasurkonda oli tabanud katastroof.

Aprilli alguses jää sulamisel ilmnes kurb vaade ka mu enda kodutiigis. Hea küll, kolm pinnal hulpivat kala, see pole teab mis hull lugu. Küll aga on halb vähkide suremine. Kaldavööndi veepõhjas oli neid nii palju, et lugemine läks segamini. Ikka päris mitukümmend, suuri ja ka väikesi.