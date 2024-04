Saidafarm on Pajumäe kursil: „Proovime veel hinda tõsta, enne kui uksed sulgeme“

„Alles ma olin Baltimaade suurim mahefarm, nüüd olen oma saja kahekümne lehmaga väiketootja, kellel Eestimaal enam õiget kohta ei ole,“ ütleb ettevõtte omanik ja juhataja Juhan Särgava mõrult. Lisades, et tulevik on nüüd peamiselt vaid üle 1000 lehmaga farmidel. Teised võivad aga praeguse põllumajanduspoliitika tuultes rahumeeli hingusele minna, nagu on mõnedki juba läinud. Nii on lõpetamise teed alustanud ka Viljandimaal tegutsev Pajumäe mahetalu.