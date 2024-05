Eestis on vaktsineerimata mitme linna jagu lapsi. „Vaktsiinikartuse tagajärgi hakkavad maitsma meie lapsed ja lapselapsed“

Nagu paljud tänapäeva emad oli ka Laura-Ly kahevahel, kas lasta last vaktsineerida või mitte. Ta tuhlas internetis ja otsis infot. Palju sellest pärines USAst ja ta tõdes lõpuks, et see oli ajaraisk. „Ameerikas on kõik omadega metsas,“ järeldas ta leitu põhjal.

„Need, kes kindlasti vaktsineeriks või on vaktsineerinud, hakkasid sõimama neid, kes ei vaktsineeri. Oli neid, kes ütlesid, et tal on neli last ja pole ühtegi neist vaktsineerinud ning olevat palju tervemad ja rõõmsamad kui tuttavate lapsed, kes on vaktsineeritud. Teine jälle tõi välja, et tal on kaks last, ühe lasi vaktsineerida ja teist mitte ning see laps, kes on vaktsineeritud, on rõõmsam ja tervem.