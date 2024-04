Lahing Valge Maja pärast. „Valla kui omaniku hooletus vara suhtes on kuritegelik“

„Olukord on pingeid tekitav,“ tunnistab Märjamaa vallavolikogu esimees Ottomar Linna. „Mis ma oskan öelda – eks see on raske. Emotsioone on ja see on ka mõistetav, sest inimestel on selle majaga erinevad seosed ja ootused. Aga kui raha ei ole, siis seda ei ole. Vallal pole võimekust ise selle majaga midagi teha.“