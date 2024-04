Ukraina siseminister Maalehele: tahame illegaalselt maalt lahkunud terveid mehi tagasi saada

Ukraina siseminister Ihor Klõmenko ütles Maalehele, et Venemaa propaganda kasutab ära iga võimalust, et õõnestada ukrainlaste ühtsust ja lõhkuda võidutahet. „Ja arvan, et see ei peaks olema Euroopale üllatus, et püüame tagasi saada terveid mehi, kes hoiduvad seal mobilisatsioonist, samal ajal kui teised on siin ja seavad ohtu enda elu, et kaitsta oma kodumaad,“ sõnas minister.