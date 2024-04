Unustage Hiina, uus kuum piimaturg on Kagu-Aasias

„Viimase 15 aasta jooksul vaatasime kõik ühte riiki, mis oli täht piimaturutaevas. Nimelt Hiinasse, kus piima tarbimise kasv on seni olnud kõige suurem,“ nentis Eesti piimafoorumil rahvusvahelise uuringute ja konsultatsioonifirma GIRA piimavaldkonna juht Christophe Lafougere. Ta selgitas, et vanasti ei tarbitud Hiinas üldse piima, kuid ühel hetkel muutus see järsult. Nii soovisidki suured tootjad värskelt avanenud ja kasvavale turule oma kaupa müüa.