IMELISED FOTOD | Sürgavere park on värvunud siniseks

Siniliilia on aspariliste sugukonda kuuluv õistaim. Eestis on ta tavaline varakevadel õitsev ilutaim, hajusalt naturaliseerunud. Siniliilia on mitmeaastane sibultaim, mis kasvab 10–25 cm kõrguseks. Lehed ilmuvad varakevadel (aprillis-mais) koos siniste kellukjate õitega.