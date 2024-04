Millise taktikaga ründab praegu Venemaa Ukrainat? Kolonelleitnant Väli: tulla võib ootamatu löök ootamatus kohas

„Ma ei tea, kas eesmärgiks on jõuda oblasti piirideni, et hakata läbi rääkima. Venelaste sõjaeesmärgid muutuvad teadupärast vastavalt Putini vajadusele,“ lausub kaitseväe peastaabi operatsioonide osakonna ülema asetäitja kolonelleitnant Toomas Väli. „Aga näha on, et edu toodab edu. Soomuskolonnide müdin eesmärgi suunas jätkub päevade, nädalate ja kuude kaupa seni, kuni Venemaa mobilisatsiooni süsteem varjatud kujul mehi ja masinaid peale toob. On hämmastav, kuidas venelased põletavad oma ressursse, aga nad põletavad.“

Väli sõnul on loogika tegelikult väga lihtne – edu toob edu. Avdijivka oli edu. Kui võetakse Tšassiv Jar, on see jälle edu. „Venemaa pumpab pärast mingisugust edu ressurssi jälle nii palju juurde, et minnakse järgmise koha järele. Võib-olla pole see Kramatorsk, võib-olla on see midagi muud. Venelased oskavad ka väga hästi üllatada.“