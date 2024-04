ATV safari lõppes väärteomenetlusega: ringi paarutati Pakri saare maastikukaitsealadel

„Lähemal vaatlusel selgus, et ATV-de rajad on sisse sõidetud ka Pakri maastikukaitsealale jäävatele metsamaadele. Tiheda sõitmise tagajärjel on alale tekitatud tugevad ja pikaajalist taastumist nõudvad jäljed. Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskirja kohaselt on kaitsealal lubatud sõidukiga ja maastikusõidukiga sõita teedel, jalgrattaga ka radadel. Maastikukaitseala metsamaadel ning ranna piiranguvööndis ATV safarite korraldamine ei ole kindlasti seal lubatud. See, kas lisaks piiranguvööndis väljaspool teid sõitmisele sõitsid kohapeal kindlaks tehtud isikud ka maastikukaitsealal, selgub menetluse käigus,“ selgitas Lehtorg.

Looduskaitseseadused

Lehtorg lisas, et märkimisväärne on asjaolu, et Keskkonnaamet saatis ATV safarit korraldanud ettevõttele aasta tagasi märgukirja, milles juhtis tähelepanu, et nende osutatavad ATV safarid peavad olema seadustega kooskõlas. „Märgukirjas selgitasime, et vältida tuleb väljaspool teid safarite korraldamist. Ettevõttele selgitati, et sõidukiga väljaspool teid sõitmine on ebaseaduslik tegevus ning rikkumise tuvastamisel toob see endaga kaasa väärteomenetluse, mis sel korral juhtuski,“ lausus Lehtorg.