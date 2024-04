VIDEOD | Pooleteise aasta vihm ühe päevaga: Dubais on katastroofilised üleujutused

Vihm on Araabia poolsaarel ebatavaline, kuid jahedamatel talvekuudel esineb seda ka seal perioodiliselt. Mõnes piirkonnas, eelkõige sisemaal, on nüüdseks sadanud 24 tundi järjest ja sademeid on 254 millimeetrit. Kuna puuduvad drenaažid ning muud äravoolusüsteemid, on vesi üle ujutanud nii majad, teed kui ka sõidukid.