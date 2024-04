Hea uudis: Tallinna Hoiu-laenuühistu pikendas kampaaniat

Kuid paljude tähtajaliste hoiuste puhul kerkib kliendi jaoks üles kaks probleemi. Nimelt on sageli raha tähtajaliselt hoiuselt kättesaamine raske ning paljud finantsasutused pakuvad vaid 2-, 3- või 5-aastast tähtajalist hoiust. See on huvitav variant noortele, alles oma elu alustavatele inimestele, või neile, kes on päris kindlad, et järgmise paari aasta jooksul nende elus suuremaid muutuseid ette ei tule ning neil ei teki vajadust vahepeal raha välja võtta.

Mida vanemaks me saame, seda vähemaks jääb meil aga aega, et elu nautida. Võib-olla avastad aasta pärast, et soovid teha endale kingituse ja minna soojamaareisile, kuid kuna raha on hoiusel, siis sa ei saa seda niisama lihtsalt teha. Võib-olla halveneb su tervis kiirelt või tahaksid aidata raskustesse sattunud pereliiget. Ootamatusi tuleb alati ette ning sellepärast pakub Tallinna Hoiu-laenuühistu 5-aastasele hoiusele suurepärast alternatiivi.

Tallinna Hoiu-laenuühistul on olemas 1-aastane hoius intressiga 8,5% aastas. See on klientide hulgas väga populaarne, sest annab võimaluse kiiresti reageerida ning inimesel pole vaja oma raha enam 5 aastaks n-ö lukku panna. Kuna 1-aastase tähtajalise hoiuse kampaania osutus oodatust populaarsemaks, siis otsustas ühistu kampaaniat pikendada kuni 31.05.24.

Tallinna Hoiu-laenuühistu tahab olla oma klientide jaoks võimalikult paindlik ja vastutulelik partner. Nii mõnigi inimene pöördus ühistu poole murega, et nad ei saa raha praeguselt hoiuselt nii kiiresti kätte, et nad saaksid õigeaegselt 1-aastase hoiuse kampaaniaga liituda — finantsasutused nõuavad raha kättesaamiseks etteteatamise aega. Hoiu-laenuühistu aga mõistab klientide muret ja loodab, et tähtaja pikendamine annab veelgi rohkematele inimestele võimaluse hakata hea intressiga raha kasvatama.

Kuidas saab Tallinna Hoiu-laenuühistu pakkuda hoiustele kõrgemat intressi?