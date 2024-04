ILMATEADE | Ilm kisub tormiseks: sajab lund ja õhtul hakkab tuiskama

Täna (19.04) liigub aktiivne madalrõhkkond piki Venemaa lääneserva Laadoga poole ja laieneb servaga Eesti kohale. Põhja poolt lisandub külmemat õhku. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on peamiselt pilves ilm. Pärastlõunal hakkab seal lund ja lörtsi sadama, õhtu poole võib ka tuisata. Sajuala laieneb loode suunas. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-11, puhanguti 13, põhjarannikul ja Peipsi ääres kuni 15 m/s, vastu õhtut pöördub tuul järk-järgult loodesse. Õhutemperatuur on 0..+6°C.