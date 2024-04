Üks selliseid proovikultuure on Lõuna-Pärnumaal Jäärjast 3–4 km läänes asuv ala. 1980. aastate algul istutati sinna kokku üle 3000 puu, tervelt tosina jagu erinevaid kuuseliike. Kuigi suur osa toonasest on hukkunud, näiteks juba istutamisega samal kümnendil hävisid ajaani ja tjanšani kuused, on üht-teist endiselt alles. Mõnel isegi päris hästi läinud.