NÄDALAVAHETUSE ILM | Lumesadu jätkub, temperatuur püsib 0 kraadi lähedal

Laupäeval (20.04) kaugeneb madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele, aga selle serva mööda kandub üle Eesti sajuhooge lume ja lörtsina, väiksem on saju tõenäosus Eesti lõunaosas. Puhub mõõdukalt tugev läänekaare tuul, öö hakul on Virumaa rannikul ja Peipsil veel puhanguid 14 m/s. Õhutemperatuur on päeval 0°C-st Eesti põhjaservas +3..+6°C-ni lõuna pool.