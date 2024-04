Oma vabaduse väärtustamiseks süüdati laupäeval kell 21 Vallitormi tipus ka sümboolne märgutuli. Tänavu süütas tule Riigikogu aseesimees Jüri Ratas. Ratas kirjutab oma sotsiaalmeedias: „Mul oli au taas süüdata Paide vallimäel ordulinnuse vahitorni tipus jüriöö märgutuli, kust motoklubid viivad selle üle Eesti laiali. Juba meie esivanemate jaoks sümboliseeris jürituli uue algust ja valguse võitu pimeduse üle. Loodan, et see tuli ühendab erinevaid Eesti paikasid, et saaksime väärtustada meie vabadust ja näidata, et Eestimaa elab.“