Mis kevad, ilmaolud on suisa talvised. Soomes arutletakse selle üle, kuidas jaanilaupäeva paiku on lumi maas olnud

Iltalehti rääkis meteoroloog Eveliina Tuomineniga, kes tõdes, et hetkel on Soomes aastaaja kohta tavatult madalad temperatuurid. Ka algav nädal ei too pööret paremuse poole. „Muidugi sajab ka kevadeti lund, kuid sel aastal on ebatavaliselt külm. Seda tunnevad ilmselt kõik omal nahal. Põhja poolt on tulnud peale palju külma õhku,“ kirjeldas ta.