Eesti juurtega Mikita Iljintšik: seisin Poola piiril vaid ühe päeva elanud lapse haual. Inimesi saadetakse surma

Mulle täiesti ootamatult teatab Mikita Iljintšik me vestluse hakatuseks eesti keeles: „Jah, minu vanaema pärit olema Saaremaa. Neliteist, kaks... See väga raske ja must histooria.“ Numbrite eesti keeles ütlemisega jääb mees siinjuures hätta. Jutu mõte on, et Mikita Saaremaal elanud vanavanaisa ja vanavanaema koos ta tulevase vanaemaga sattusid 1942. aastal Valgevene linna nimega Novogrudok.