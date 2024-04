FOTOD | Suur tükk ajab suu lõhki: rästik proovis ära süüa enda suurust sisalikku

Sel aastal on Eesti kaks ainsat maoliiki - rästikud ja nastikud - ärganud vara. Madude kehatemperatuur langeb talvitudes nulli lähedale ja seetõttu on kevadel ärgates ülimalt oluline, et nad saaksid ennast päikese käes n-ö üles laadida ning kiiresti toitu hankida, kirjutab Loodusajakiri.