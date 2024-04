ILMATEADE | Jätkub lume- ja lörtsisadu, sekka tuleb vihma. Teedel püsib libedusoht

Teisipäeval (23.04) liigub madalrõhkkond üle Virumaa ja edasi Soome idaosa poole. Selle servas sajab meil öösel tihedat vihma ja lörtsi, vastu hommikut muutub sadu lumisemaks, päeval sajab põhiliselt lund ja lörtsi, ainult Eesti idaservas tuleb sekka ka vihma. Õhtu poole jääb sadu harvemaks. Tuul on tugev, puhub öö hakul põhjast ja loodest, pärast keskööd pöördub järk-järgult läände ja edelasse, päeval on puhanguid 15, rannikul 17, Soome lahel kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel –1...+2 °C, päeval 0...+4 °C.