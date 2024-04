OTSEBLOGI ja FOTOD | Mõnel pool Eestis sadas maha paks lumekord. Häiritud on isegi pakivedu

Teisipäeval on Keskkonnaagentuuri sünoptiku Kairo Kiitsaku sõnul lund paiguti 10–20 cm, mõnes kohas rohkemgi. Teed on lumised ja puud on lume raskuse all, kohati on murdunud puid ja puuoksi. Ida-Virumaal, Peipsi ääres ning Lõuna- ja Kagu-Eestis oli kell 7 ainult kerge kirme või maapind täiesti lumevaba.

Aktiivne madalrõhkkond liigub täna üle Kesk-Soome edasi Põhja-Rootsi poole ja selle lõunaserv ulatub Eesti kohale. Lume- ja lörtsisadu mitmel pool jätkub, paiguti võib tuisata, sadu levib aeglaselt ida poole. Õhtuks sadu lääne poolt harveneb. Tuul on tugev, puhub öö hakul põhjast ja loodest, pärast keskööd pöördub järk-järgult läände ja edelasse, päeval on puhanguid 15, rannikul 17, Soome lahel kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel –1...+2 °C, päeval 0...+4 °C.

Õhutemperatuur püsib 0 °C lähedal ja teeolud võivad olla libedad!

Enne sõidu alustamist tuleb tutvuda teeoludega, valida sõidu- ja teeoludele vastav sõidukiirus ning hoida tavapärasest suuremat pikivahet. Kuna paljudel sõidukitel on all juba suverehvid, siis sellistes oludes liiklemine kasvatab märgatavalt liiklusõnnetusse sattumise riski. Tiheda märja lume saju puhul tasub võimaluse korral kaaluda sõidu edasi lükkamist.

Lumekoristus Tallinnas

Käes on paremat kommunaalteenust lubanud linnavalitsuse esimene proovikivi.

Tallinna koalitsioonikõneluste nelik on otsustanud, et järk-järgult võtab linn lumekoristuse üle, ning lubanud paremat lumekoristamise teenust. Täna on pärast uue võimuliidu loomist esimene päev, kui on vaja korraldada suuremat lumekoristust.

Ühtlasi tegi Tallinna uus võimuliit hiljuti otsuse, et järgmisel talvel võtab linn tänavate lumest puhastamise enda kanda. Siiski õõtsub raha neelav lubadus linnavalitsuse kabinettide vahel ja keegi ei tea, kust mitukümmend miljonit hankida.

