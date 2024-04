Uus Viljandi linnapea: ilusatest ja headest, aga mittevajalikest asjadest peame loobuma

Teil on põnev haridustee. Olete lõpetanud Šotimaal Edinburghis poiste internaatkooli.

Ilmselt enamik on näinud Harry Potteri filmi – kuidas nad sinna kooli lähevad, elamine ja õppimine samas kohas, ja vaat seal oli kõik sama moodi. Eks Potteri aluseks ongi võetud kohalik koolisüsteem ja see võluvärk sinna ümber kootud. Ja maailm, kuhu ma vahetusõpilasena 2008. aastal stipendiumiga sattusin, oligi minu jaoks selline võlumaailm. Õppeainetest sain ise omale paketi kokku panna ja võin näiteks öelda, et ma pole päevagi õppinud keskkooli keemiat. Olen ikka taustalt humanitaar – õppisin inglise kirjandust, klassikalisi kultuure, ajalugu ja matemaatikat. Aga see keskkond sai mulle omaseks, selline mõnusalt akadeemiline.