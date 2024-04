VIDEO | Kaja Kallas läks Võru kohalikega automaksu teemal raksu. Kohalik: „Te olete eriti häbematu!“

Nii teatas üks kohalik härra peaministrile, mis tema automaksust arvab: „Automaks on selleks, et rahvas saaks vähem liigelda. Meil võrukatel pole palganumber nii kõrge nagu meie peaministril. Automaks on piisavalt suur ja maainimene autot pidada ei jaksa, normaalselt tööl käia ei saa ja siis pole ka raha, et minna Toompeale meelt avaldama.“