Tanel Tang ei olnud seekord Saaremaa mahemunasid messile kaasa toonud. Kaubaks pakkus ta hoopis omavalmistatud majoneesi. Põnevaid projekte on ta aastate jooksul ette võtnud mitmeid, kuid üks Eesti turul üsna tundmatu on ehk digikanade müümine. Küsisimegi, mis sest loost saanud on.