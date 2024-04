ILMATEADE | Alates homsest hakkab ilm soojenema, nädala lõpus lubab +15 kraadi

Kolmapäeva päeval liigub kõrgrõhuhari üle Baltimaade aegamisi põhja suunas. Ilm tuleb meil pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma, sekka ka lörtsi. Lõunakaarest saabuv õhumass on juba soojem. Puhub lõunakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, õhtuks pöördub idakaarde ja nõrgeneb sisemaal ajutiselt 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 4..10°C. Hommikupoolikul on teedel libedust!

Neljapäeval (25.04) läheneb lõuna poolt uus madalrõhkkond ja selle sadu jõuab kesköö paiku Liivi lahe ümbrusse ja pärast südaööd Lõuna-Eestisse ning laieneb edasi loode poole, enamasti sajab vihma, sekka ka lörtsi. Hommik on suuremal osal Eestist vihmane. Ida- ja kirdetuul tugevneb. Päeval jõuab madalrõhkkond Kuramaa kohale selle servas sajab meil kord siin, kord seal vihma. Õhutemperatuur on öösel -1..+4°C, päeval 4..9°C, Kagu-Eestis tõuseb paar-kolm kraadi kõrgemale.

Reedel (26.04) katab madalrõhkkond kaheosalise vööndina Läänemereäärseid alasid. Tänastel andmetel sajab enam vihma Eesti idaservas, mujal on sajuhooge hõredalt ja sajuhulk jääb tagasihoidlikuks. Tuul puhub edelast ja lõunast ning on tugevam saartel ja läänerannikul. Öine õhutemperatuur on 1..5, päevane 5..10°C, Lõuna-Eestis tõuseb paar kraadi kõrgemale.

Laupäeval (27.04) koondub madalrõhkkond Skandinaavia kohale, aga selle serva mööda jõuab meile veel vihmahooge, öösel võib sekka ka lörtsi tulla - öösel on saju võimalus suurem Lääne-Eestis, päeval Kagu-Eestis. Puhub mõõdukalt tugev lõuna- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel 0..+6°C, päeval 7..12°C, Eesti idaservas võib paar kraadi kõrgemale tõusta.

Pühapäev (28.04) on tõusva õhurõhu foonil kohatiste vihmahoogudega ja soojema õhumassi saabumisel on ka äikesevõimalus. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..+6°C, päeval 10..15°C, Lõuna-Eestis võib paar-kolm kraadi kõrgemalegi tõusta.