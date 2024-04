Ohtlikult võlgades: Soome maksutõus korjab eelarvesse raha kogu rahva käest

Miks seda siiski tehakse? Soome peaminister Petteri Orpo (Koonderakond) selgitas Yle telesaates 16. aprillil: „Soome on ohtlikult võlgadesse jäänud riik ja võlakoorma kasv on kontrolli alt väljunud, nii et abinõude tarvituselevõtt on vältimatu, kui soovime hoida Soomet heaoluriigina. /.../ Mis puudutab käibemaksu [tõstmist], siis leiame, et see kahjustab tööhõivet ning majanduskasvu kõige vähem. See mõjutab ühtviisi kogu ühiskonda, kõige ühtlasemalt.”