Mis imeasi on käovilu? Saime seda kõik just äsja tunda

Eesti tänavuse aasta lind kägu on rahvapärimuses kõva ilmaennustaja.

Meie folklooris käovilu kohta palju rohkem kui selles Kolga-Jaani kandi ütlemises mainitud polegi. Iirimaalt leiame aga käo tulekuga seotud kevadise külma ja heitliku ilma seletuse: 15. aprilli paiku algab seal Scairbhín na gcuach, mis tõlkes tähendab kägude karmi kuud ja viitab ajale aprilli kahest viimasest nädalast kuni mai kahe esimese nädala lõpuni. Need on nädalad, mil ilm sageli väga muutlik: ühe päeva jooksul on võimalik kogeda nelja aastaaega.