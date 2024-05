Draamateatri säravad publikuteenindajad: oleme absoluutselt kõiki lavastusi näinud, korduvalt!

Maie : Ma pean ütlema, et mul on just selles mõttes igav elu olnud. Olen Tartu Ülikooli lõpetanud majandusgeograaf, pärast ülikooli läksin tööle EKE Projekti (EKE Projekt oli projekteerimisinstituut Eesti NSV-s. Instituut koostas põhiliselt Eesti kolhooside, sovhooside ja majanditevaheliste põllumajandusettevõtete ehitiste projekte – toim) ja jäingi samasse kohta ning läksin sealt pensionile. Kui pensioniaeg oli juba käes, kutsus mu klassiõde mind Draamateatrisse – ta oli juba ise siin tööl. See oli meeldiv koht, kuhu tulla.

Urve : Mina olen olnud pikka aega fotograaf nii ateljees kui ka mujal, see on olnud loominguline osa minu tööst. Olen teinud ka igasugu muid asju, olen õppinud massaaži ja psühholoogiat ning inimesi nõustanud... Ütleme nii, et igav elu ei ole olnud.

Istume maha koos nelja Draamateatri publikuteenindajaga – Maie, Eve, Veera ja Urvega. On pärastlõuna, õhtuse etenduseni on veel aega, aga daamid on juba oma kaunites kostüümides ja näevad suurepärased välja.

Nemad paigutavad garderoobi ka su üleriided ja ajavad sinuga juttu, kui neilt kava ostad. Nad on alati nii sõbralikud ja rõõmsameelsed ning pakatavad sellisest elutarkusest, et Draamateatris käies on alati tunne, et tahaks nendega kohe pikemalt jutustada. Seda me nüüd teemegi.

Maie : Minul on ikka see kuulus „Lehman Brothers“. See on tõesti nii hea. On inimesi, kes on käinud seda viis korda vaatamas.

Veera : Me ei vaata mitte ainult kõiki uusi, vaid me vaatame kõiki korduvalt, sest istume etenduste ajal saalis.

Olen veel töötanud Kultuurimälestiste Riikliku Projekteerimise Instituudis, mis oli Ehituskomitee all, samuti Ennistuskoda Kanutis, kus restaureeriti museaale. Kui jäin pensionile, hakkas meie endine piletöör Ester Purje, kes elas mu kõrvalmajas, ajama, et tule Draamateatrisse. Tol ajal oli veel ämm minu hooldada, aga kui novembris 2005 pidi ta saatma parematele jahimaadele, tulin kohe 1. detsembril siia tööle. Ester ütles, et piletööriks praegu ei saa, aga all garderoobis on vaba koht, kuna sealne proua murdis käeluu ja nüüd on vaja ruttu-ruttu sinna uut töötajat. Olingi peaaegu aasta otsa garderoobis, sest tol ajal oli garderoob omaette üksus, oma juhi ja graafikuga. Aasta hiljem jäi siin üleval koht vabaks. Esimene tööpäev oli mul raske – siin on 16 ust ja mulle ei meeldinud ning tahtsin alla tagasi... Aga harjusin ära ja hakkas meeldima ning siin ma nüüd olen.

Eve : Ka mul on kirju elu olnud. Olin pärast kooli Rahva Raamatus müüja ja kuna olin kõige noorem, pandi mind koolidesse õpikuid müüma, sest tollal, 50ndate lõpus oli nii, et Rahva Raamat viis koolidele õpikuid. Siis tuli ETÜ lavakunstistuudio ja osalesin seal. Meie tunnid toimusid praeguses kammersaalis. Pärast kooli sain tööle Eesti Tööstusprojekti ja seal hakkasin ise õppima – ma olengi iseõppija – ning lõpetasin seal vaneminsenerina. 16 aastat olin seal.

Eve: Tõesti, millised näitlejad ja millised karakterid seal on! Ja tooksin veel välja „Erakõnelused“ – kes tahab saada tõelist näitlejaelamust ja teksti andmise rõõmu, siis see, mis Riina Maidre seal teeb, pole lihtsalt võimalik. See lihtsalt surub su sinna saali kõvasti vastu istet. Lugesin täna meie lehte, seal on Maidrega pikk intervjuu – kui loed selle läbi, saad veel rohkem aru ja imetled tema mängu. Ta on nii orgaaniline!

Maie: Praegu on meil kaks etendust, kus peaosades kaks suurepärast naist: Riina Maidre „Erakõnelustes“ ja Marian Eplik „Kollases tapeedis“. „Erakõnelused“ on Ingmar Bergmani näidend. Bergman on ju üldse omaette ooper – seda on raske mängida ja raske ka mõista.

Eve: On inimesi, kes ei tulegi seda vaatama – ütlevad, et ma ei saa ju aru sellest. See läheb nii süvitsi sulle hinge ja hingest läbi, et mõni võib-olla ei suudagi seda vastu võtta...

Veera: Mina tooksin veel välja „Macbethi“ – seda vaadates sa ei saa lihtsalt pilku pealt ära, sa pead kogu aeg vaatama. Veel meeldib mulle väga „Café Théâtral“, aga sellega on mul ka selline kogemus, et üks proua läks poole etenduse pealt ära ja ütles, et ta ei tule enam Draamateatrisse, sest see on tema arvates alla käinud, et sellist jama mängib.

Maie: Sama ütles keegi ju „Antigone“ kohta!

Veera: Jaa, need on need üksikud juhtumid, kus keegi pettub.

Urve: „Café Théâtralis“ on unistused, sügavad emotsioonid ja fantaasia... Ja issand, Tõnu Kark seal – kuidas ta mängib! Ma ei saanud samamoodi selle etenduse ajal silmi lavalt pöörata. Ja mida Rein Oja seal oma kätega teeb, need käed rääkisid nii palju...

Maie: Tema kohalolek selles etenduses oli nii võimas.

Veera: Sama võimas oli Rein Oja ka „Amadeusis“.

Maie: Viimastest lavastustest meeldib mulle väga veel „Eisenstein“ – see, kuidas Taavi Teplenkov seal mängib, on fantastiline!

Veera: Britta Soll on ka „Eisensteinis“ vapustav. Kui vaatad etendust mitu korda, siis alati leiad midagi uut. Kõik on muutumises.

Aga mis on teie lemmiklavastused Draamateatris läbi aegade?