Invaru abivahendikeskuse eesmärk on liikumisraskustega inimeste elukvaliteedi parandamine

Invaru abivahendikeskus on liikumiserivajadustega inimeste abivahenditele spetsialiseerunud valdkonna üks suurimaid ekspert Eestis, mis on tänaseks tegutsenud juba 30 aastat. Alates 1993. aastast on ettevõte pühendunud liikumisraskustega inimeste iseseisvuse ja elukvaliteedi parandamisele.