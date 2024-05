Jätaks karulaugu sel kevadel korjamata? Massipsühhoosiga kaasa minemise asemel otsi muud metsakraami

Karulauk on tegelikult looduskaitsealune taim. Ta kuulub III kaitsekategooriasse ja kasvab looduses suhteliselt spetsiifilistes kohtades, peamiselt lubjastel muldadel. Teda tohib korjata, aga ainult oma tarbeks, mitte äri tegemiseks. Ja endalegi oleks viisakas korjata vaid ühe salati jagu, mitte ahnitseda kartulikotitäit ja tallata kasvukoht mudamülkaks. Tore on muidugi see, et karulauk kasvab küllalt edukalt ka koduaias, kus ta võib heades tingimustes lausa massiliselt levida.