Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, sekka võib tulla lörtsi. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja rannikul valdavalt läänekaare tuul 3-9 m/s, hommikuks pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on -2..+3°C.