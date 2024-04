TESTI ENNAST | Kas tunned ära, milline Eesti metsloom häält teeb?

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on see test uus tasand looduse tundma õppimisel. „Varasemalt on EJS välja andnud looma hääli tutvustavaid helikandjaid, aga testi vormis seda tehtud pole. Kas need testid lähevad küsimustega ka noorjahimeeste eksamiprogrammi, seda otsustab juba EJS-i juhatuse noorjahimeeste koolituse töögrupp,“ ütles Korts.