ILMATEADE | Uuel nädalal küündib temperatuur üle 20 kraadi, sekka saab hoovihma ja äikest

Teisipäeva (30.04) öösel liigub Rootsist üle Ahvenamaa kirdesse väike madalrõhuala ja toob meile mitmele poole hoovihma, võimalik on ka äike. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde, õhtuks põhja ja on nõrk või mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur on öösel 5..10, Kagu-Eestis kuni 13°C, päeval 15..21°C, tuulepealsel rannikul on ikka jahedam.